Россия и НАТО обсудили предстоящие учения

Россия и НАТО обсудили предстоящие антитеррористические учения и сотрудничество, сообщил министр обороны РФ Анатолий Сердюков по итогам совета Россия-НАТО.

По его словам, к наиболее успешным и значимым направлениям совместной деятельности относятся вопросы оперативной совместимости войск, инициатива о сотрудничестве в воздушном пространстве, а также вопросы поиска и спасения на море.

"На совете Россия-НАТО с участием десяти министров обороны государств-участниц наши партнеры по НАТО высоко оценили учение по поиску и спасению экипажей аварийных подводных лодок "Болд Монах-2008" в Норвегии.

"Мы также обсудили антитеррористические учения", - сказал министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Корабль ВМФ России в конце августа присоединится к антитеррористической операции Объединенных военно-морских сил НАТО в Средиземном море "Активные усилия".

Главным имтогом саммита анатолий Сердюков назвал "сохранение простора для поиска взаимоприемлемых путей устранения имеющихся разногласий и дальнейшего развития российско-натовских отношений".

Открывая Совет Россия-НАТО, генсек НАТО поздоровался с участниками заседания на нескольких языках, в том числе и на русском, передает РИА Новости.