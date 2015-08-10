Die Welt: В России Путина царит ложь как система

Об этом пишет Нина Хрущева в своей статье «В России Путина царит ложь как система», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

В Советском Союзе все знали, что находятся под наблюдением. Любое отклонение от официально допустимого поведения вызовет подозрение и, вероятно, будет наказано. В своем восприятии, Советское государство было в состоянии войны почти со всем – иностранными шпионами, классовыми врагами, людьми, которые носят джинсы или играют джазовую музыку. Преобладающей идеологией режима был не марксизм-ленинизм, а подозрительность и враждебность.

С начала 80-х годов, до того, как проблеск «гласности» появился на российском горизонте, эти темные времена не были настолько ощутимы, как сегодня. Защита общества от внутренних и внешних врагов вновь на повестке дня. На самом деле, этос непрекращающейся бдительности имеет решающее значение для поддержания высоких рейтингов президента Владимира Путина среди населения. Никто не играет большей роли в оказании помощи при создании необходимой социальной атмосферы, чем Владислав Сурков.

Бывший начальник штаба Путина с 2011 по 2013 год был вице-премьер-министром. Официально он теперь выступает в качестве советника Путина по иностранным делам, но на самом деле он – главный пропагандист режима. Он считается создателем системы "управляемой демократии" в России и играл ведущую роль в продвижении отделения Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Совсем недавно, будучи в тени, он управлял вторжением России в Украину и аннексией Крыма и инициировал лихорадочные кампании в СМИ, которые обеспечивали этим действиям почти безграничную общественную поддержку.

Культ вокруг Путина напоминает Сталина

Сурков – главный ответственный за сохранение про-путинских настроений в стране, которые все больше похожи на культ личности Сталина. У Суркова чеченское происхождение и - как у Сталина – менталитет Кавказа, склонного к бряцанию оружием. Под его руководством, коммуникационная стратегия Кремля сосредоточена на поддержании представления о том, что Запад хочет уничтожить Россию.

Следовательно, конфликт в Украине был представлен в качестве новой борьбы против фашизма - и защиты истинной, анти-западной индивидуальности России. Предположительная угроза России в современном мире была подчеркнута 70-летием окончания Второй мировой войны, и по всей Москве висели плакаты, чтобы напоминать россиянам о жертвах, которые нужно было принести ради победы.

Как руководитель нацистской пропаганды Геббельс, Сурков не слишком обеспокоен фактами. Чувства образуют ядро посланий Кремля; они – это связь между Путиным и его подданными. По этой причине, Сурков представляет Путина, который после 30 лет брака развелся со своей женой, и, по слухам, имеет несколько детей с бывшей олимпийской гимнасткой, как воплощение консервативных ценностей, с патриархом русской православной церкви на его стороне.

Кампания против гомосексуалистов

Проведением кампании против прав гомосексуалистов, Кремль заручился поддержкой церкви и, напомнил российскому народу о том, что государство демонстрирует заинтересованность в его жизни.

Российская пропаганда сегодня – идеальное сочетание строгости советских планов и современных методов. Не было никаких массовых чисток, только несколько крупных митингов. Могут быть нападения на западные ценности, однако, западные товары приветствуются. Хорошо отполированный автомобиль немецкого производства – обычное явление в России, обозначенный этикеткой, напоминающей о славе Великой Отечественной войны: «На Берлин» или «Спасибо деду за победу, а бабушке – за крепкие пули».

В последние 20 лет россияне могли без ограничений выезжать за рубеж. Между тем, многие, похоже, готовы отказаться от этого права. В прошлом месяце, Кремль предупредил граждан страны о том, что Соединенные Штаты организовали "охоту" на россиян за рубежом.

Эффективная пропаганда

Некоторые россияне на самом деле были арестованы и выданы США: например, торговец оружием Виктор Бут, который обвиняется в обеспечении террористов оружием, или хакер Владимир Дринкман, которого обвиняют в краже миллионов с кредитных карт. Обычные российские граждане не подвергаются какой-либо реальной угрозе, но, тем не менее, кампания Суркова оказывает глубокое влияние.

Вместо того, чтобы подвергаться риску из-за того, что невероятные утверждения – постоянная величина советской пропаганды, - что Россия экономически однажды обойдет Запад, станут насмешкой, Сурков использует более глубокое и надежное чувство: страх. Что бы россияне не думали об экономически сложном положении России – валовой внутренний продукт, как ожидается, в этом году сократится на 3,8 процента, в то время как инфляция может вырасти более чем на 15 процентов: их заверили, что без Путина все будет гораздо хуже.

И россияне смирились. Еще несколько лет назад, казалось, каждый десятый носил белую ленточку на одежде, знак протеста против Путина. Сегодня складывается впечатление, что каждый третий россиянин носит на груди черно-оранжевую георгиевскую ленту, символ патриотизма и лояльности к Кремлю. Кто не носит ленты, может ожидать, что его спросят – не слишком вежливо – в чем причина.

Это хитрая и эффективная стратегия, которая маргинализирует инакомыслящих и создает впечатление почти полной поддержки режима. Во время моего последнего визита в Москву, я заметила, что подруга, оперная певица в Большом театре, привязала небольшую георгиевскую ленту на свой белый Mercedes. Хотя она и не поклонница Путина, но не хотела привлекать излишнего внимания.

Именно такие небольшие капитуляции, как эта, в конечном счете, помогают таким людям, как Сурков достичь успеха. Граждане, которые заявляют о лояльности, строят культуру конформизма. Если подавляется инакомыслие, не имеет значения, является ли лояльность граждан подлинной или нет. Если удастся превратить общественную жизнь и личное мнение в игру, Геббельс и Сурков понимали это одинаково, тогда не будет никакой разницы между театром и действительностью.