Глава Банка Англии заявил, что в среде банкиров царит "атмосфера безнаказанности"

В частности, он предложил увеличить сроки тюремного заключения для нарушивших закон финансистов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Выступая перед представителями финансового мира в Лондонском Сити, он заявил, что поведение банкиров подорвало доверие общества.

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Карни сказал, что рынки, оборот которых достигает триллионов долларов, подтачивает расточительство и различные махинации.

Он сказал, что в среде банкиров царит "атмосфера безнаказанности", однако, по словам главы британского центробанка, "эпоха безответственности ушла".