Глава Банка Англии заявил, что в среде банкиров царит "атмосфера безнаказанности"
09:55, 11 июня 2015Мир
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Председатель Банка Англии Марк Карни призвал к ужесточению наказаний в отношении недобросовестных банкиров.
REUTERS
В частности, он предложил увеличить сроки тюремного заключения для нарушивших закон финансистов, передает Русская служба Би-Би-Си.
Выступая перед представителями финансового мира в Лондонском Сити, он заявил, что поведение банкиров подорвало доверие общества.
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Карни сказал, что рынки, оборот которых достигает триллионов долларов, подтачивает расточительство и различные махинации.
Он сказал, что в среде банкиров царит "атмосфера безнаказанности", однако, по словам главы британского центробанка, "эпоха безответственности ушла".
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