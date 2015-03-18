Frankfurter Allgemeine: чего никогда не поймет Путин

В статье Бертольда Колера под названием «Чего никогда не поймет Путин», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что гибридная война, с помощью которой президент России держит мир в напряжении, ведется не только в Украине. Бои идут также на бескрайних просторах Интернета. Там, на форумах традиционных средств массовой информации, а также многих новых, частично сомнительных, представителей, идет борьба за право интерпретировать события в Украине. И, следовательно, от этого зависит, как сложится общественное мнение по поводу конфликта, и, по крайней мере, по убеждению Москвы, это мнение оказывает влияние на западную политику.

Опросы, встречающиеся в интернете, в начале украинского кризиса, особенно в Германии, характеризовались большим пониманием действий Путина, в сочетании со все более жесткой критикой в адрес Соединенных Штатов. Однако, уже тогда были сомнения, что эти опросы отражают общественное мнение. Опрос, проведенный институтом демоскопии в Алленсбахе по поручению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, подтверждает существенное расхождение. Постоянно встречающееся в сети утверждение, будто в интернете говорит «народ», следует рассматривать с должным скептицизмом. Весь народ там в любом случае не говорит, и не на любые темы. И «вся правда», как предполагают сторонники теорий заговора всех мастей, там тоже не находится.

Безошибочным, однако, является то, что Интернет используется в войне для дезинформации: чтобы лгать миру, чтобы посеять сомнения в неугодных взглядах и запугать оскорблениями и угрозами комментаторов, у которых иное мнение. Это привело к тому, что некоторые интернет-форумы закрыли свои функции комментариев, потому что речь все меньше шла об обмене аргументами, а скорее об ужасного рода ссорах – или о распространении пропаганды. Поразительным при этом было то, насколько похожими были формулировки некоторых записей. Были признаки того, что некоторые из них созданы с помощью машин. И что волны ярости исходят не от Германии.

Для Кремля пропаганда – это такое же законное средство политики, как и военное насилие. Приятно видеть, что подавляющее большинство немцев не поддаются на манипуляции Москвы, а сами составляют мнение о происходящем. Критическая способность и склонность к сомнениям – не слабость Запада, а его преимущество. Но такому, как Путин, этого никогда не понять.