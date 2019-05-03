Украинские музыканты исполнили новый хит Rammstein на бандуре (видео)

Кроме новой песни Deutschland, в поппури также включены отрывки таких композиций, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne.

Украинские музыканты представили поппури из хитов группы Rammstein с видеорядом. Песни немецкой группы музыканты исполняют на бандуре и кнопочном аккордеоне. Видео было опубликовано на YouTube-канале B&B Project.

В поппури включены отрывки таких композиций, как Du Hast, Мein Herz Brennt, Sonne, а также презентованной недавно Deutschland.

Оригинальное исполнение стало объектом активного обсуждения пользователей сети. Многие оставили положительные отзывы под видео.

Как сообщал УНИАН, Rammstein после первого за семь лет скандального клипа на трек Deutschland обнародовал новый ролик на композицию Radio, которая войдет в новый альбом, который запланирован на 17 мая 2019 года.