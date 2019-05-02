Финал «Мстителей» собрал за неделю проката $2 миллиарда

Финальная часть «Мстителей» собрала больше всего в прокате за первую неделю в Китае, Великобритании, Корее, Мексике и Индии.

Американский фильм «Мстители. Финал» собрал к концу первой недели проката $2 млрд. Читайте такжеНовые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам Как отмечается, этот фильм перепрыгнул «Черную пантеру» и «Мстителей: Эру Альтрона», став восьмым самым кассовым фильмом в мире после семи дней проката. Об этом сообщает Deadline. Уточняется, что финальная часть «Мстителей» собрала больше всего в прокате за первую неделю в Китае, Великобритании, Корее, Мексике и Индии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter