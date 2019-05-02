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Финал «Мстителей» собрал за неделю проката $2 миллиарда

18:31, 02 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как отмечается, этот фильм перепрыгнул «Черную пантеру» и «Мстителей: Эру Альтрона», став восьмым самым кассовым фильмом в мире после семи дней проката. Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что финальная часть «Мстителей» собрала больше всего в прокате за первую неделю в Китае, Великобритании, Корее, Мексике и Индии.

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Теги: #фильм Мстители Marvel