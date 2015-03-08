В Греции допустили возможность референдума по евро

17:08, 08 марта 2015
Мир
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Греция может провести референдум или досрочные выборы в случае, если ее партнеры по еврозоне отвергнут ее предложения по реструктуризации задолженности.

REUTERS

Об этом заявил министр финансов Янис Варуфакис в интервью итальянской газете "Коррьере делла Сера", передает Би-би-си.

Читайте такжеГреция потребовала возмещения убытков от санкций ЕС против РоссииОднако в официальном заявлении министерства финансов Греции, последовавшем тут же, говорится, что Янис Варуфакис отвечал на гипотетический вопрос и что у правительства нет планов о проведении референдума по вопросу о пребывании в еврозоне.

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