В Греции допустили возможность референдума по евро

Об этом заявил министр финансов Янис Варуфакис в интервью итальянской газете "Коррьере делла Сера", передает Би-би-си.

Читайте такжеГреция потребовала возмещения убытков от санкций ЕС против РоссииОднако в официальном заявлении министерства финансов Греции, последовавшем тут же, говорится, что Янис Варуфакис отвечал на гипотетический вопрос и что у правительства нет планов о проведении референдума по вопросу о пребывании в еврозоне.