Антонио Бандерас возглавил религиозное шествие в Испании (видео)

Известный актер Антонио Бандерас посетил праздничную мессу по случаю Вербного воскресенья.

Голливудский актер Антонио Бандерас принял участие в шествии в честь Вербного воскресенья 14 апреля, которое состоялось в испанском городе Малага.

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В этом году католики отмечают Пасху 21 апреля, православные - 28 апреля. Антонио Бандерас - уроженец Малаги. Этот город находится в Андалусии, на юге Испании. Именно в Малаге Бандерас стал ходить в актерскую школу.

Между тем основную службу традиционно правили в столице всех католиков, Ватикане. На площади Святого Петра собрались десятки тысяч верующих. Паломников не испугал даже дождь, под зонтиками они слушали проповедь и благословение Папы Римского.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем году православная Пасха приходится на достаточно позднюю дату - 28 апреля. По случаю Пасхи в апреле в Украине будет четыре выходных дня. К ним можно прибавить еще один выходной день на День труда - первое мая.