Берлин ошибочно пользуется старыми стереотипами о славянских странах между ним и Москвой.

Перед выборами президента Украины те, кто формулируют немецкую внешнюю политику, начали повторять сомнительные стереотипы о стране. В Берлине некоторые до сих пор не избавились от очень устаревших представлений из глубокого прошлого.

Как пишет Die Zeit, прямо перед годовщиной незаконной аннексии Крыма российскими войсками бывший советник канцлера Германии назвал президентов Украины «мусором». При этом Хорст Тельчик, который был советником Гельмута Коля во времена объединения ФРГ с ГДР, имел в виду не только Виктора Януковича, которого украинцы и сами презирают. Он говорил «обо всех».

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Эти его слова интересны по двум причинам. Во-первых, Украина через неделю будет выбирать нового президента. И стоит пристально следить, кто им станет. Во-вторых, Хорст Тельчик – не кто-либо, а бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, который представляет внешнеполитическую элиту. Как объяснить такой высокомерный и унизительный тон в отношении Украины?

Издание отмечает, что не за горами украинцы пойдут на избирательные участки. В опросах лидирует комедийный актер Владимир Зеленский, чей политический опыт ограничивается лишь тем, что он играл президента в кино. За ним идут экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. Германия критически смотрит на этот рейтинг, помня об олигархическом влиянии в Украине. Но причин для высокомерия нет. Украина – это страна, которой приходится вести войну, навязанную ей Россией. И несмотря на это Киев свободно выбирает, свободно говорит, пишет и обсуждает проблемы. Порошенко не идет «по трупам» политических оппонентов и не устраивает войны против соседних стран. Более того, результат украинских выборов не навязанный извне. Это значительно больше, чем можно было бы ожидать от России.

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Так откуда такая немецкая надменность? Ведь случай Хорста Тельчика не единственный. К примеру, бывший министр иностранных дел от социал-демократов Эрхард Епплер говорил, что Украина – это «в лучшем случае страна в зародыше». А другой экс-канцлер Германии говорил, что это «не национальная страна» и даже «не нация». Депутат от «Левых» Александр Неу недавно назвал украинский суверенитет «трехлетним младенцем, зависящим от своей матери».

За немецкими стереотипами об Украине лежат три вещи. Первая из них – амнезия. Тельчик, Епплер и другие правильно говорят о том, как сильно пострадала Россия от немецкой атаки во времена Второй мировой войны. Но, к сожалению, они не вспоминают, что главным полем битвы стали на то время советские Украина и Беларусь. Именно эти страны стали самыми большими жертвами разрушений. И немецкие преступления против них значительно больше, чем против россиян.

Во-вторых, такие заявления разоблачают сомнительное пренебрежительное отношение ко всем странам Восточной Европы. «Хроническое плохое управление», «незавершенная государственность», «неспособность к государственной организации» - все это очень старые немецкие стереотипы обо всех славянах. Их можно прочитать в книгах Льва Копелева.

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В-третьих, такие лозунги напоминают заговорщицкие заигрывания между Берлином и Москвой, которые слишком часто игнорируют страны Восточной Европы между ними. Пакт «Рибентропа-Молотова» был очень жестоким выражением этих заигрываний. Более мягкими вариантами была восточная политика Западной Германии в форматах «Брандт-Брежнев», «Шмидт-Брежнев» и «Коль-Горбачев». Диалог с крупными игроками был реальностью во времена Холодной войны. Это и осталось реальностью для таких, как Тельчик и Епплер.