New York Times: На выборах в Украине ни один кандидат не понравится Кремлю

Кто бы не стал следующим украинским президентом, у него будет мало пространства для маневров в отношениях с Москвой.

До аннексии Крыма и войны на Донбассе у России в кармане был целый украинский президент, который делал все, чего она только пожелает.

Теперь, когда Украина готовится к выборам нового лидера, ни один из главных кандидатов не кажется привлекательным для России, пишет New York Times. Последний пророссийский украинский президент Виктор Янукович был свергнут в 2014 году, после чего он сбежал в Россию. А его преемник Петр Порошенко сделал ожесточенное сопротивление Москве ядром своей предвыборной кампании, надеясь получить еще один срок.

В это время, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая по опросам на третьем месте после Порошенко, тоже называет Россию «страной-агрессором». А лидер гонки комедийный актер Владимир Зеленский говорит о войне между Украиной и Россией и поддерживает вступление в ЕС.

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Тем временем, бывший соратник Януковича Юрий Бойко отстает от лидеров предвыборной гонки. Хоть он и пытается соблазнить избирателей отменой непопулярного повышения коммунальных тарифов, вряд ли ему удастся победить.

Частично российская проблема в Украине связана с неспособностью Кремля считать. Много избирателей в анексированном Крыму и в оккупированных районах Донбасса не смогут принять участие в украинских президентских выборах. Потому что их регионы под контролем российских войск. А чтобы проголосовать, им нужно перейти на украинскую сторону от фронта. Еще миллионы украинцев, которые живут и работают в РФ, тоже в этот раз не смогут проголосовать.

За собственные же действия с 2014 года Москва утратила все рычаги влияния на те части Украины, где нет ее военных. Поэтому у нее не так много возможностей изменить ход событий. Киев жалуется, что Россия использует кибератаки, пытаясь подорвать выборы и их легитимность. Российская сторона традиционно это отрицает.

«С Порошенко, очевидно, мы не можем договариваться», - сказал изданию неназванный собеседник, информированный о позиции Кремля. По его словам, если нынешний президент останется на своем посту, политический тупик между Москвой и Киевом сохранится. Но и два других лидера украинской президентской гонки тоже не те, на кого бы Кремль хотел сделать ставку. Однако, как сказал другой собеседник издания, они хотя бы допускают диалог с российской стороной.

Издание пишет, что в опросах лидирует Владимир Зеленский, который пользуется поддержкой разочарованных украинцев. С точки зрения России, он «нечто неизвестное». Актеру приписывают отношения с Игорем Коломойским. Правда это или нет, но для Москвы это минус, а не плюс. Поскольку миллиардер финансировал украинские отряды, которые воюют против сил России на Донбассе.

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Москва лелеет мечты о том, что ей удастся вернуть оккупированные районы Киеву на ее собственных условиях и в обмен на признание Крыма российской территорией. Издание пишет, что российские попытки повлиять на украинские выборы пока не были очень интенсивными. Но все может измениться.

«Если позиции Порошенко начнут укрепляться, ситуация поменяется. Но, думаю, в России хорошо понимают риски последствий после вмешательства в выборы. У них сейчас не много причин выкладывать козырные карты на стол», - сказал эксперт Европейского института во Флоренции Марк Галеотти.

«Думаю, россиян больше устроила бы Тимошенко, но оккупанты не могут выбирать», - добавил он.

Несмотря на политическую атмосферу в Украине и настроения украинцев в отношении России, можно сказать, что не зависимо от результата выборов у победителя будет не много пространства для маневра в отношениях с Москвой. Разговоры о переговорах с ней политически токсичные во многих кругах.

«Как кто-то может говорить о заключении договоренностей с Россией, когда наша территория оккупирована. Это будет капитуляция», - сказал крымскотатарский депутат и лидер Мустафа Джемилев.

Другой депутат Верховной Рады Егор Соболев сказал изданию, что политики, которые продвигали российские интересы в Украине, не изменили своих взглядов. Но они поняли, что говорить о них вслух в разгар войны было бы политическим самоубийством. Единственное, что изменилось, - это отношение украинцев к России. По словам Соболева, 70% граждан Украины считают соседнюю страну стратегическим врагом, а не другом, как это было пять лет назад.