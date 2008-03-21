В новом арабском городе построят 50 мечетей

В новом городе Al Wasl, возводимом в Саудовской Аравии компанией Limitless – подразделением Dubai World, будет построено 50 мечетей и восемь торговых центров, пишет Лента.ру со ссылкой на Gulfnews.

Проект стоимостью 12 миллиардов долларов был заявлен в октябре прошлого года. Мини-город раскинется на участке площадью 1411 гектаров. В нем будет 55 тысяч домов, где поселятся 200 тысяч жителей.

Помимо жилья в городе будут офисные центры, несколько отелей, университет, медицинские и учебные заведения, что обеспечит 20 тысяч рабочих мест. Также в городе разместится зеленая зона, которая займет 300 гектаров.

"Al Wasl - это пример сбалансированного проекта, где инновационные девелоперские решения принимаются с учетом культуры арабского мира", - заявил исполнительный директор компании Limitless Саид Ахмад Саид (Saeed Ahmad Saeed).

Al Wasl – первый из нескольких проектов, запланированных Limitless в Саудовской Аравии, где дефицит жилья оценивается в 50 тысяч новых домов ежегодно. Работы по строительству города начнутся в середине текущего года и продлятся семь лет.