Болгария разместит на своей территории американские самолеты

Болгария разместит на своей территории самолеты ВВС США. Американская военная авиация займется обеспечением безопасности во время саммита НАТО, который пройдет в столице соседней Румынии 2-4 апреля с.г., передает Associated Press.

Правительство Болгарии заявило, что с 31 марта по 6 апреля на территории страны разместятся 18 американских истребителей и 500 человек персонала.