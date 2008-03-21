Болгария разместит на своей территории американские самолеты
22:36, 21 марта 2008Мир
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Авиация прикроет саммит НАТО с воздуха
Болгария разместит на своей территории самолеты ВВС США. Американская военная авиация займется обеспечением безопасности во время саммита НАТО, который пройдет в столице соседней Румынии 2-4 апреля с.г., передает Associated Press.
Правительство Болгарии заявило, что с 31 марта по 6 апреля на территории страны разместятся 18 американских истребителей и 500 человек персонала.
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