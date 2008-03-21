Скарлетт Йоханссон проголосует за Обаму, а Натали Портман – за Клинтон

В интервью журналу «Профиль» известная актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что на президентских выборах в США собирается голосовать за Барака Обаму. «Я даже записала песню в его поддержку. Я абсолютно не боюсь потерять фанатов из-за того, что поддерживаю Обаму. Меня не интересует, если кто-то перестанет смотреть фильмы с моим участием по политическим соображениям», – сказала актриса.

А вот ее коллега по фильму «Еще одна из рода Болейн» Натали Портман будет голосовать за Хилари Клинтон. «Я встречалась со многими кандидатами. Думаю, Хилари Клинтон – самая интересная. Мне кажется, что Клинтон очень, очень умная. Может быть, даже самая умная из всех кандидатов. Было бы чудесно иметь женщину-президента, – заметила Портман, добавив: Если она окажется еще и очень хорошим человеком, это будет наилучший выбор».