Госдума намерена предложить руководству РФ признать Абхазию и Южную Осетию

Депутаты Государственной думы РФ намерены предложить Президенту и правительству России рассмотреть вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Депутаты Государственной думы, изучив обращения Абхазии и Южной Осетии, обращаются к Президенту РФ и правительству РФ с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности признании независимости Абхазии и Южной Осетии", - говорится в проекте заявления Госдумы по вопросу о политике РФ в отношении трех непризнанных республик - Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, сообщает ИА «Новости-Грузия».

Документ был распространен перед началом пленарного заседания, на котором депутаты намерены рассмотреть проект заявления. Председатель комитета по делам СНГ Алексей ОСТРОВСКИЙ также отметил в беседе с журналистами, что считает необходимым начать процедуру признания Абхазии и Южной Осетии.

"С учетом позиции большинства членов комитетов (по делам СНГ) и моей личной хотелось бы сказать, что считаем необходимым начать процедуру признания двух территорий - Абхазии и Южной Осетии", - сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

В отношении Приднестровья такое предложение не высказывается, поскольку парламентарии видят перспективу урегулирования данной территориальной проблемы, отметил он.

По словам А.ОСТРОВСКОГО, в проекте заявления подчеркивается, что в случае вступления Грузии в НАТО и в случае возможной агрессии со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии РФ "предпримет все необходимые меры вплоть до военного участия для защиты граждан РФ". Россия будет иметь также право начать "процесс ускорения суверенизации" как Абхазии, так и Южной Осетии, сказал А.ОСТРОВСКИЙ.

"В свете сознательного циничного изменения норм международного права со стороны некоторых наших заокеанских и западноевропейских партнеров, после признания Косово, безусловно, жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья имеют право в очередной раз поставить вопрос о признании их в качестве независимых государств", - сказал он.

По словам А.ОСТРОВСКОГО, со стороны руководства Грузии и особенно Президента Михаила СААКАШВИЛИ "мы видим совершенно сознательную попытку обострить максимально ситуацию в зоне приграничных территорий между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией".

Проект заявления предусматривает также увеличение социально-экономического гуманитарного взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем. "В первую очередь мы хотим увеличить помощь жителям этих непризнанных республик. Мы предлагаем открыть российские миссии на их территориях как дипломатического характера, так и торгово-гуманитарного", - сказал он.