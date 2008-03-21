Китай стягивает войска к Тибету и прилегающим к нему районам.

Как сообщает Газета.ruсо ссылкой на Associated Press, сегодня началась переброска тысяч военнослужащих на вертолетах и грузовиках для подавления беспорядков в случае их возобновления.

Как сообщают жители деревень на западе Китая, минувшей ночью прибыли грузовики с солдатами, организованы патрули.

Как сообщал УНИАН, вследствие разгонов демонстраций в Лхасе – административной столице Тибета - погибли, по официальной версии 13 лиц, по неофициальной – около 100. Беспорядки в Тибете начались после разгона 10 марта демонстрации, которая проводилась в память о 49-й годовщине восстания в Лхасе, которое завершилось изгнанием Далай-ламы.