30 тонн соляной кислоты попало в китайскую реку
08:14, 21 марта 2008Мир
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Власти уезда приняли экстренные меры
На скоростной дороге Пекин-Чжухай на территории южной китайской провинции Гуандун столкнулись четыре машины, включая автоцистерну, перевозившую кислоту, сообщают местные СМИ. Все содержимое цистерны вытекло и по проложенному вдоль дороги водостоку попало в реку, питающую водой 100-тысячное население уезда Фоган.
Власти уезда приняли экстренные меры по предотвращению возможных тяжелых последствий загрязнения водоема. В частности, были мобилизованы люди и техника для обеззараживания загрязненной воды.
На данный момент случаев отравления водой среди населения уезда не зарегистрировано.
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