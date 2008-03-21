30 тонн соляной кислоты попало в китайскую реку

На скоростной дороге Пекин-Чжухай на территории южной китайской провинции Гуандун столкнулись четыре машины, включая автоцистерну, перевозившую кислоту, сообщают местные СМИ. Все содержимое цистерны вытекло и по проложенному вдоль дороги водостоку попало в реку, питающую водой 100-тысячное население уезда Фоган.

Власти уезда приняли экстренные меры по предотвращению возможных тяжелых последствий загрязнения водоема. В частности, были мобилизованы люди и техника для обеззараживания загрязненной воды.

На данный момент случаев отравления водой среди населения уезда не зарегистрировано.

Газета.ру