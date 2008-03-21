Пограничники Украины и Молдовы договорились о совместном патрулировании

План развития сотрудничества на 2008 год между Государственной пограничной службой Украины и Пограничной службой Республики Молдова подписан сегодня в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы, в документе, в частности, содержится положение об организации «совместного патрулирования демаркированных участков» украинско-молдовской границы.

Кроме того, по словам председателя Госпогранслужбы Украины Николая ЛИТВИНА, «в ближайшее время на четырех контрольно-пропускных пунктах украинско-молдавской границы появятся стационарные помещения взамен нынешних вагончиков».

Справка УНИАН. В январе-феврале 2008 года через украинско-молдовский рубеж было пропущено больше 2 млн. граждан и более 358 тыс. единиц транспорта. Украинские пограничники задержали 347 нарушителей границы.