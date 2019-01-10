"Оскар-2019" пройдет без ведущего впервые за 30 лет

После того, как Кевин Харт со скандалом отказался от должности ведущего, продюсеры так и не нашли ему достойной замены.

В этом году церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет осталась без ведущего.

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Об этом сообщает Variety. До самого громкого события в мире кино осталось шесть недель, и продюсерам остается только посочувствовать. Сообщается, что на данный момент план таков: выбрать знаменитостей А-листа, которые будут объявлять со сцены категории и вручать статуэтки, успеть все организовать и надеяться на лучшее.

После того, как Кевин Харт со скандалом отказался от должности ведущего из-за старых гомофобных твитов, продюсеры так и не нашли ему достойной замены. Накануне Харт окончательно расставил все точки над i, заявив, что даже если бы он передумал, ему просто не хватило бы времени написать достойный сценарий. Тем не менее, комик в четвертый, контрольный раз извинился за оскорбления ЛГБТ-сообщества.

В прошлый раз "Оскар" остался без ведущего в 1989 году, и премию раскритиковали за невыносимую скуку и "сырые" выступления звезд. В этом году у организаторов остается надежда на музыкальные номера, поскольку среди номинантов, скорее всего, окажутся Леди Гага и Кендрик Ламар.