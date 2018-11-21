Роберт Де Ниро разводится с женой после 20 лет брака

Супруги не живут вместе с начала лета.

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро принял решение о разводе с Грэйс Хайтауэр, на которой женат с 1997 года.

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Об этом сообщает портал Page Six. Отмечается, что супруги не живут вместе с начала лета. При этом у звездной пары двое детей - сын Эллиот 1998 года рождения и младшая дочь Хелен, рожденная от суррогатной матери. У 75-летнего актера также есть еще четверо детей от предыдущих отношений.

Как сообщает источник, в ближайшее время актеры публично объявят о разводе.