Умер сооснователь LVMH Ален Шевалье

Он скончался почти неделю назад, но СМИ стало известно об этом только сейчас

В возрасте 87 лет в своем доме в Межеве, Верхняя Савойя, умер сооснователь французской компании LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton Ален Шевалье. Читайте такжеУмер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана "Ален Шевалье умер 1 ноября в своем доме в Межеве", - говорится в сообщении издания Le Figaro, передает kommersant. Прощальная церемония состоится 7 ноября. "Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс", - заявил французский президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семье Шевалье. В 1987 году Шевалье вместе с Анри Ракамье основал LVMH, в результате чего объединились Moët Hennessy и Louis Vuitton. LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

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