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Умер сооснователь LVMH Ален Шевалье

07:49, 05 ноября 2018
Мир
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Ален Шевалье умер 1 ноября в своем доме \ фото из открытых источников

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"Ален Шевалье умер 1 ноября в своем доме в Межеве", - говорится в сообщении издания Le Figaro, передает kommersant. Прощальная церемония состоится 7 ноября.

"Он использовал свой интеллект, чтобы помогать политике и промышленности. Он был твердо намерен добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс", - заявил французский президент Эммануэль Макрон, выразив соболезнования семье Шевалье.

В 1987 году Шевалье вместе с Анри Ракамье основал LVMH, в результате чего объединились Moët Hennessy и Louis Vuitton. LVMH выпускает предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon, Hennessy и др.

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