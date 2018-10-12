В США при загадочных обстоятельствах убили топ-модель

Родные Келси Квейл собираются отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, так как мозг девушки сильно поврежден.

В США 28-летнюю топ-модель Келси Квейл застрелили в ее авто. Это уже второй подобный случай за последнее время.

Келси ехала по дороге, как вдруг ее машина начала вести себя неуправляемо, вылетела на встречную полосу и врезалась сразу в несколько автомобилей. Сначала утверждалось, что девушка погибла в аварии. Но позже эксперты установили, что Квейл была без сознания еще до ДТП.

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Причиной смерти стало огнестрельное ранение в шею. Как утверждает полиция, у Келси произошел конфликт с еще одним участником дорожного движения, тот потерял контроль над собой и выстрелил. По другой версии, модель стала жертвой случайной перестрелки, сообщает "Лайм".

Все детали этого трагичного инцидента уточняются. Родные Келси Квейл собираются отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, так как мозг девушки сильно поврежден.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице Ирака неизвестные застрелили модель и блогера Тару Фарес, которая в 2015 году победила в конкурсе красоты "Мисс Багдад". По данным СМИ, перед убийством девушку взяли в заложники.