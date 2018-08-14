Алла Пугачева объявилась после "исчезновения" и ужаснула фанов: постарела и располнела (фото)

Фотография с Аллой Пугачевой вышла крайне неудачной. Возможно, виной всему ее наряд.

Российский композитор Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой наведался в гости в Юрмалу к Алле Пугачевой.

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В Instagram Проскуряковой появился снимок в звездной компании, на котором пользователи заметили, что примадонна российской эстрады кажется располневшей и постаревшей.

"Для приема гостей она (Пугачева - Ред.) выбрала черный топ, светлые джинсы и яркую накидку – все это не лучшим образом сочетается. при этом акцент пришел на живот Пугачей и создалось ощущение "спасательного круга" на талии. Сама Алла Борисовна вряд ли стала бы выкладывать такое фото в сеть, - пишут Dni.ru.

Стоит отметить, что Алла Пугачева "исчезла" из Instagram с 27 июля, а в ряде российских СМИ даже появилась информация, что она умерла.

Ранее российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой. На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.