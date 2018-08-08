Стало известно о состоянии тяжелобольного Кобзона

15:53, 08 августа 2018
Мир
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Состояние Кобзона стабильно тяжелое / Фото УНИАН

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Он находится в сознании, но для облегчения дыхания врачи выдали ему специальный аппарат, пишут росСМИ.

Отмечается, что артист до сих пор под наблюдением медиков, которые периодически приезжают к нему домой.

В то же время, российский певец Лев Лещенко опроверг информацию о выписке Кобзона из больницы. По его словам, артист все еще находится в медучреждении. При этом он отметил, что в настоящее время состояние Кобзона оценивается как стабильно тяжелое, передает "Газета.ru".

Ранее сообщалось о госпитализации Кобзона. Отмечалось, что певец находится в стабильно тяжелом состоянии. Также росСМИ сообщали, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. 

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018. 

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. 

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.

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Теги: #больница#Кобзон