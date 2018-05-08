Евровидение-2018: в Лиссабоне напали на греческого журналиста, прибывшего освещать конкурс (фото)

Пострадавший с ножевым ранением был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшему удалось скрыться.

Журналиста, прибывшего в Лиссабон для освещения музыкального конкурса "Евровидение-2018", ранили ножом.

Читайте такжеВ Лиссабоне прошла официальная церемония открытия Евровидения-2018 (видео)

Инцидент произошел в понедельник несмотря на усиленные меры безопасности в связи с проведением международного песенного конкурса, сообщает телеканал Antenna.

Отмечается, что пострадавший с ножевым ранением был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшему удалось скрыться. Его добычей стали несколько тысяч евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал «Евровидения».

По некоторым данным, журналист является руководителем группы из Греции, которая приехала в Лиссабон, чтобы поддержать участника из Греции.