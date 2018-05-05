Королева Елизавета II вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета (фото)
12:20, 05 мая 2018Мир
1458
На торжественной церемонии в Букингемском дворце Маккартни наградили за выдающиеся достижения в области музыки.
Королева Елизавета II вручила Полу Маккартни Орден кавалеров почета / фото instagram.com/theroyalfamily
Королева Елизавета II вручила Орден кавалеров почета одному из основателей группы Тһе Beatles, продюсеру и писателю Полу Маккартни.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Daily Mail.
На торжественной церемонии в Букингемском дворце Маккартни наградили за выдающиеся достижения в области музыки. Его сопровождала жена — Нэнси Шевелл.
«Это большая честь для меня и для моей семьи. Представляю, как были бы счастливы увидеть это мои мать и отец из Ливерпуля», — сказал Маккартни.
Читайте такжеЭкс-барабанщика группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари (фото)
В Великобритании Орден кавалеров почета вручается уже более 100 лет. Одновременно им могут владеть не более 65 человек.
В 1965 году Пол Маккартни стал кавалером ордена Британской империи, а в 1997 году его посвятили в рыцари.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter