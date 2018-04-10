Хакеры удалили с YouTube клип Despacito, который собрал 5 миллиардов просмотров и установил рекорд
13:17, 10 апреля 2018Мир
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Несколько дней назад клип на песню «Despacito» побил собственный рекорд и стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.
Хакеры заменили клип своим роликом / скриншот ВВС
Хакеры удалили самый просматриваемый на YouTube с клипом «Despacito». 5 дней назад он набрал 5 миллиардов просмотров и установил очередной рекорд.
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Об этом сообщает ВВС.
Хакеры подменили самый популярный в истории YouTube клип на ролик, на котором изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании видео было написано «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип «Despacito», имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, удалили.
Как сообщал УНИАН, 6 апреля клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки побил собственный рекорд и стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.
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