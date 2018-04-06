Новый рекорд YouTube: клип "Despacito" посмотрели больше пяти миллиардов раз

Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда ютьюба.

Клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube. ВИДЕО: YouTube LuisFonsiVEVO Читайте такжеГолосовой помощник Siri назвала мировой хит Despacito гимном Болгарии Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда YouTube, впервые собрав три, а через несколько месяцев и четыре миллиарда просмотров.

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