Новый рекорд YouTube: клип "Despacito" посмотрели больше пяти миллиардов раз
13:14, 06 апреля 2018Мир
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Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда ютьюба.
Видео на песню Despacito стало самым популярным клипом лета / скриншот YouTube LuisFonsiVEVO
Клип на песню «Despacito» пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки стал первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube.
ВИДЕО: YouTube LuisFonsiVEVO
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Ролик был опубликован на видеохостинге в январе 2017 года. За прошлый год он также побил два рекорда YouTube, впервые собрав три, а через несколько месяцев и четыре миллиарда просмотров.
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