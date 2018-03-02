Американский конгрессмен рассказал, почему Путин нацелил ракету на поместье Трампа

По мнению конгрессмена, такие заявления и угрозы Путина продиктованы его слабостью.

Политика администрации Трампа в отношении России – более жесткая, чем в течение последних 30 лет. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Питер Кинг.

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"Мы бомбим союзника Путина в Сирии, посылаем больше военных в Восточную Европу и предоставляем летальное оружие Украине (то, что отказывалась делать администрация Обамы)", - написал Кинг в соцсети, реагируя на речь президента РФ Владимира Путина, произнесенную 1 марта.

Комментируя речь Путина, Кинг отметил, что угрозы со стороны президента России являются реакцией на более жесткую позицию администрации Трампа в отношении России, передает Голос Америки.

"Президент Путин провел яростную словесную атаку на Соединенные Штаты в своей вчерашней речи. Он зашел далеко, показав видео с симуляцией атаки ядерной ракеты на "зимний Белый дом" Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Путин заявляет, что эта "неудержимая" баллистическая ракета может пройти сквозь любую систему противоядерной обороны, поскольку движется в 20 раз быстрее скорости звука и ударяет "как метеор, огненный шар", - подчеркнул конгрессмен.

По мнению конгрессмена, такие заявления Путина продиктованы его слабостью.

"Путин заявил, что он делает такие угрозы из-за оппозиции ядерной политике президента Трампа. Более вероятная причина в том, что Путин идет на президентские выборы и его критикуют и стыдят в российских социальных медиа из-за сотен русских солдат, которых убили американцы в Сирии, без извинений, раскаяния со стороны администрации Трампа.

Выступление Путина и прямые угрозы президенту Трампу являются признаком слабости и стыда и попыткой спасти лицо перед российским электоратом перед выборами", - убежден конгрессмен.