Умер Сильвестр Сталлоне: в сети придумали фейковую новость о кончине актера из-за рака простаты
14:35, 19 февраля 2018Мир
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О болезни Сталлоне якобы не сообщал, надеясь справиться с ней без лишнего внимания прессы.
REUTERS
В соцсетях распространилась фейковая новость о смерти знаменитого актера Сильвестра Сталлоне.
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В сообщении говорится, что актер умер из-за рака простаты. О болезни Сталлоне якобы не сообщал, надеясь справиться с ней без лишнего внимания прессы.
Позже информацию опровергли. Сильвестр оказался не только жив и здоров, но и занят работой над новым фильмом. Совсем скоро состоится премьера сиквела "Крид: Наследие Рокки".
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