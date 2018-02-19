Умер Сильвестр Сталлоне: в сети придумали фейковую новость о кончине актера из-за рака простаты

О болезни Сталлоне якобы не сообщал, надеясь справиться с ней без лишнего внимания прессы.

В соцсетях распространилась фейковая новость о смерти знаменитого актера Сильвестра Сталлоне.

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В сообщении говорится, что актер умер из-за рака простаты. О болезни Сталлоне якобы не сообщал, надеясь справиться с ней без лишнего внимания прессы.

Позже информацию опровергли. Сильвестр оказался не только жив и здоров, но и занят работой над новым фильмом. Совсем скоро состоится премьера сиквела "Крид: Наследие Рокки".