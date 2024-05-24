Сейчас изготовлено и передано ВСУ более 25 дополнительных систем защиты, из которых семь - для танков M1 Abrams.

Милитарная инициатива "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова сообщила о серийном производстве дополнительных защитных стальных экранов для танков.

Такие экраны созданы специально для советского Т-72, украинского Т-64 и американского M1 Abrams. После проведения длительной и тщательной процедуры тестирования и испытания стальные экраны начали бесплатно поставляться ВСУ. В настоящее время изготовлено и передано более 25 дополнительных систем защиты, из которых семь - для танков M1 Abrams.

Стальные экраны противодействия FPV-дронам для танков - чисто украинский продукт. Все чертежи защитных экранов выполнялись с учетом специфики конструктивных особенностей каждого из видов танков, ведь дополнительные конструкции должны не только защищать от внешних угроз, но и одновременно не ограничивать функциональность самой техники, не усложнять ее эксплуатацию в условиях боев, не мешать бойцам. Общий вес конструкции экрана составляет до 430 кг.

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"Предприятия Стального Фронта Рината Ахметова имеют опыт создания дополнительной брони для экипажей боевых машин, защита танков - это еще одно направление. Совместно с военными инженерами мы проанализировали типичные для поражения FPV-дронами зоны боевой техники, уязвимые места, которые нужно защитить, и разработали конструкции дополнительной защиты. Противодроновые стальные экраны помогают не просто защитить дорогую технику от поражения врагом, но и берегут жизнь украинских военнослужащих. А это с самого начала войны было одной из задач Стального Фронта. Мы стоим бок о бок с ВСУ, чтобы отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", - отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

В производстве противодронных стальных экранов одновременно задействовано 10-12 специалистов на предприятии. Изготовление и монтаж экранов на один танк занимает до 12 часов рабочего времени.

Кроме производства стальных экранов для танков, предприятия Метинвеста в рамках Стального Фронта изготавливают и передают ВСУ подземные бункеры-"укрытия", бронежилеты, минные тралы, "ловцы ланцетов" и другие виды продукции. Также Стальной Фронт активно задействован в строительстве фортификационных сооружений для ВСУ в Донецкой и Запорожской областях.

Всего с начала полномасштабной войны Ринат Ахметов и его предприятия направили на помощь военным и гражданским украинцам 9 млрд грн.