Альянс намерен сделать платформу для помощи своим членам в формировании национальных производственных стратегий.

НАТО намерено сделать платформу для помощи членам Альянса в формировании национальных стратегий по производству оружия. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на несколько дипломатов из НАТО.

В частности, ожидается, что лидеры Альянса возьмут на себя обязательства разработать национальные планы и стратегии относительно того, как ускорить рост своей оборонной промышленности. С помощью этого шага под лозунгом "Расширение промышленного потенциала НАТО", который будет одобрен в Вашингтоне на следующей неделе, члены блока надеются дать еще один политический толчок своей оборонной промышленности.

"Через несколько месяцев войны России против Украины члены НАТО поняли, что их оборонной промышленности не хватает мощностей, чтобы производить необходимое количество достаточно быстро, чтобы Украина и ее спонсоры пополняли свои склады. Это подтолкнуло их искать способы увеличить производство и ... расходы на оборону, хотя Украина все еще остается в противостоянии с Россией", - пишет издание. Видео дня

Авторы отмечают, что оборонная промышленность прежде всего требует долгосрочных контрактов как лучшего способа иметь перспективу и оправдать инвестиции в новые цепи поставок и производственные линии.

Как известно, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в прошлом месяце, что обязательство НАТО по оборонной промышленности будет направлено на "обеспечение совместной работы над увеличением производства в Северной Америке и Европе". При этом это "политическое обязательство" приведет к тому, что страны будут готовить и обмениваться стратегиями на "добровольной основе", а ответственность за реализацию будет лежать на национальных правительствах.

"Согласно проекту текста, роль НАТО в этом контексте будет заключаться в роли транспортера, содействия, фасилитатора и "ключевой платформы" для расширения возможностей. Он также направлен на военную поддержку Украины, например, через лицензирование оборудования и производства. Целью также является улучшение стандартизации оборудования, используемого 32 военными союзниками - и Украиной - и, следовательно, их способности работать вместе на земле, так называемой "совместимости" - говорится в материале.

Производство оружия на Западе - последние новости

Посол США в Японии обратился с важным призывом относительно производства ракет для помощи Украине. По словам Рама Эмануэля, Вашингтон и Токио должны ускорить совместное производство ракет и другого передового оружия, чтобы усилить сдерживание Китая и увеличить военные запасы для Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: