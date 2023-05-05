Центр HIMARS появится в Польше уже в этом году.

В течение 2023 года Польша планирует установить центр производства и обслуживания ракетных систем HIMARS. Эту важную информацию раскрыл Мариуш Блащак, министр обороны Польши, во время своего трехдневного визита на оборонный завод Lockheed Martin в Соединенных Штатах, сообщает PAP.

По словам польского министра, данный центр будет работать на территории Польши и для других стран, которые заинтересованы в приобретении HIMARS.

Блащак также проявил заинтересованность в закупке дополнительных 500 систем HIMARS.

Видео дня

Как сообщается, Блащак также обсуждал возможное производство в стране противотанковых комплексов Javelin, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине.

HIMARS в Украине - что известно

HIMARS - это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Первые такие системы прибыли в Украину в середине июня 2022 года.

HIMARS стреляет боеприпасами, которые имеют радиус действия от 70 до 80 километров. Их навигационные системы GPS делают их чрезвычайно точными в пределах примерно 10 метров от намеченной цели.

Эти системы сыграли одну из решающих ролей в деоккупации севера Харьковской области и правого берега Херсонской.

Вас также могут заинтересовать новости: