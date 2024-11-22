По словам Романенко, эту ракету разработали еще в конце десятых годов.

РФ поставила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на боевое дежурство в конце октября. Это означает, что первый пуск из этого комплекса осуществили по Днепру.

Эксперт по вопросам авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона рассказал, что это не высокоточное оружие. Если попытаться применить такую ракету с ядерным снаряжением, то в начальный момент радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровщины.

По словам авиаэксперта, ракета запускается с мобильной пусковой установки. "Ракета имеет боевую часть, которая разделяется на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей", - пояснил Романенко.

Видео дня

Он добавил, что вспышки, которые можно было видеть на видео удара по Днепру, появились от входа этих частей в атмосферу. Это оружие никоим образом не высокоточное и может отклоняться от цели до 50 метров:

"Это просто предупреждение о том, что Россия готова применить ракеты такого класса, для сбивания которых европейские страны практически не имеют систем. Поэтому Германия закупила в Израиле системы Arrow, которые способны бороться с такими ракетами".

По его словам, кремлевский правитель Путин солгал, когда сказал, что в мире нет комплексов, которые могут сбивать такие ракеты. Он добавил, что на вооружение этот комплекс взял только 99-й полк ракетных войск стратегического назначения, поэтому количество таких установок может быть ограничено.

По словам Романенко, если применить "Орешник" с ядерным снаряжением, то долговременные последствия радиоактивного загрязнения территорий будут зависеть от направления ветра в момент взрыва. То есть его может понести и на Россию, и на Беларусь, и на Турцию, и на Европу.

В целом ближайший стандарт для таких индивидуальных боеголовок - 150 килотонн. Он напомнил, что мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла около 20 килотонн.

Романенко отметил, что "Орешник" - это не тактическое ядерное оружие. "Это оружие средней дальности и вообще оружие, скажем так, ракетно-ядерной войны. Если его попытаются применить по Европе, то это Третья мировая война", - акцентировал он.

Удар ракетой "Орешник"

Напомним, утром Россия атаковала Днепр ракетами нескольких типов. Среди них была и межконтинентальная баллистическая ракета неназванного типа. В Воздушных силах отмечали, что обошлось без существенных последствий.

Впоследствии с заявлением выступил российский диктатор Путин и, пересыпая речь угрозами, сообщил, что по Днепру нанесли удар с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой. Аналитики считают, что речь идет о российской системе РС-26 "Рубеж".

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