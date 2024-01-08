Объемы поставок этих ракет в РФ неизвестны, но это все равно может увеличить нагрузку на нашу ПВО.

Объемы поставок северокорейских ракет в РФ пока неизвестны, хотя США отмечали, что КНДР передала России несколько пусковых и несколько десятков этих ракет. Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

"Американская сторона со ссылкой на Белый дом сообщала, что в массированных атаках 29 декабря и 2 января враг использовал северокорейские ракеты. Такие обломки были найдены в Харькове, они сейчас анализируются. Также есть обломки в открытом поле вблизи Запорожья. Объемы поставок этих ракет в РФ неизвестны, хотя американская сторона говорила, что передали несколько пусковых и несколько десятков ракет", - прокомментировал Згурец.

Кроме того, он проанализировал тип переданных ракет. Так, по его словам, эти ракеты являются определенной копией баллистических ракет "Искандер" с дальностью до 600 км.

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"Когда мы говорим об изделии под индексом KN-23, то я могу опираться на разговоры со специалистами, что эти ракеты сбиваются нашими ПВО, но для этого надо использовать системы Patriot, SAMP/T, то есть фактически это может увеличить нагрузку на нашу ПВО. Но нет подтверждения, что эти поставки будут массовыми", - отметил он.

Он добавил, что ранее отмечалось, что боеприпасы из КНДР являются некачественными и неточными. Но при их неточности все равно они являются определенной угрозой, "которая заставляет наших партнеров по-другому посмотреть на поддержку Украины в большем масштабе".

Россия вероятно ударила по Украине северокорейскими ракетами

Как писал УНИАН, 4 января американские СМИ со ссылкой на источники в американской разведке распространили информацию о том, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины. Позже эта информация официально и публично подтвердили в Белом доме.

Как сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, ракеты, которыми российский агрессор ударил по Харькову 2 января, действительно похожи на ракеты Северной Кореи.

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