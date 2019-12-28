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Украинская морская охрана получила новые отечественные катера (фото)

12:57, 28 декабря 2019
Оружие
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Украинская морская охрана получила новые отечественные катера / фото пресс-служба МВД

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Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас топлива более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружении.

Катера оснащены стационарным дизельным двигателем / фото пресс-служба МВД

Уже с начала нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

Катера максимально могут вместить 11 бойцов / фото пресс-служба МВД

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков и его французский коллега Кристоф Кастанер подписали соглашение, которое предусматривает покупку Украиной 20 сверхсовременных патрульных катеров. Первый корабль Украина должна получить в 2021 году.

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Теги: #МВД#катера#береговая охрана#морские пехотинцы