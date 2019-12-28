Украинская морская охрана получила новые отечественные катера (фото)

Вскоре подразделения специальных действий будут выходить на них на службу.

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны ГПСУ получили новые малые катера отечественного производства.

Читайте такжеВ Минобороны отчитались о полном выполнении государственного оборонзаказа 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Как отмечается, катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас топлива более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружении.

Уже с начала нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков и его французский коллега Кристоф Кастанер подписали соглашение, которое предусматривает покупку Украиной 20 сверхсовременных патрульных катеров. Первый корабль Украина должна получить в 2021 году.