Американские бомбардировщики B-52 покинули Европу

Последние три из шести, временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии B-52H, вылетели в пункт постоянного базирования.

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию.

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Последние три из шести, временно размещенных на авиабазе Фэрфорд в Англии B-52H, вылетели в пункт постоянного базирования на континентальной части США, сообщают российские СМИ со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб. Ранее на свою авиабазу Барксдейл (штат Луизиана) уже вернулись три американских бомбардировщика.

Как сообщал УНИАН, в марте бомбардировщики США прилетели в Европу и совершили подлеты к Калининградской области РФ. Они не приближались к границе РФ ближе 150 км и развернулись «после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО».