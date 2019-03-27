ВСУ получат 36 конфискованных зенитных ракет российского производства

Речь идет о зенитных ракетах "земля-воздух" 5Б, 27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием.

Кабинет министров принял решение о передаче Вооруженным силам Украины 36 конфискованных зенитных ракет производства РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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"В период с 2007 года по настоящее время должностные лица Рособоронэкспорта из РФ по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины совершили незаконное перемещение через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. А именно - 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5Б, 27Д, которые входят в состав зенитно-ракетного комплекса С125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - сказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, в ходе уголовного производства было сделано все для того, чтобы оружие страны-агрессора было передано ВСУ.

"Предлагаю сегодня правительству принять распоряжение и передать оружие страны-агрессора нашим доблестным Вооруженным силам, чтобы все 36 ракет современного комплекса защищали мирное небо над нашей страной", - отметил Луценко.