Оккупированный Донецк завешали бордами с напоминанием о российских выборах, к которым РФ планирует привлекать жителей ОРДЛО.

Россия массовой паспортизацией оккупированного Донбасса и планами привлечь жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в Госдуму разрушает минский процесс.

Об этом написал в Facebook журналист и участник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Денис Казанский. Он также обнародовал фото из оккупированного Донецка, который сейчас завешен информацией о предстоящих выборах в Думу.

"Москва в унисон с пророссийскими политиками в Украине постоянно утверждает, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения. Недавно очередной порцией заявлений по этому поводу разродился Лавров. Однако в реальности сама же Россия делает все, чтобы полностью разрушить мирный процесс и сделать реинтеграцию ОРДЛО невозможной. Сейчас на неподконтрольной территории Кремль активно продолжает раздачу российских паспортов и пытается максимально привлечь население ОРДЛО к участию в российских выборах в Госдуму. Весь Донецк сейчас завешен рекламными бордами с призывами участвовать в выборах. Причем, нет агитации за какую-то конкретную партию - заметно, что главная цель просто затянуть максимальное количество людей в российский политический процесс. Создать соответствующую картинку", - пишет Казанский.

Он напомнил, что проведение российских выборов и паспортизация противоречат Минским соглашениям, в их пунктах нет соответствующих норм.

Читайте такжеПартия Путина проведет слет в оккупированном Донецке накануне выборов в Госдуму РФ

"Таким образом, своими действиями РФ сама уничтожает тот текст соглашений, на выполнении которого настаивает. Намеренно делает все, чтобы ситуация прошла точку невозврата. С одной стороны Кремль блокирует модернизацию Минских соглашений, которая бы сделала возможным их выполнение и обвиняет Украину в нежелании договариваться. С другой - сам демонстративно жжет мосты между ОРДЛО и Киевом", - считает журналист.

Выходом из этой ситуации он называет усиление международного давления на Москву.

Выборы в Госдуму РФ и реакция Украины

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Монопольное положение на агитацию в ОРДЛО имеет только одна партия – политическая сила Владимира Путина "Единая Россия".

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Юрий Годован