Президент Украины провел совещания с военным и силовым руководством государства.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина готовит конкретный ответ на террор российских захватчиков, который совершается против Харькова.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Зеленский отметил, что находится на связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. "Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий", - подчеркнул президент.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. "Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства", - подчеркнул Зеленский.

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Отдельный разговор состоялся с главой СБУ Василием Малюком, руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко относительно ударов врага по Харькову и восточным регионам.

"Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый", - подчеркнул Зеленский.

Удары по Харькову

7 апреля российские захватчики в очередной раз совершили воздушную атаку ракетами на Харьков. Известно, что в результате ударов есть раненые. Всего зафиксировано четыре прилета по городу. Один пришелся в частный дом.

Ночью Харьков подвергся атаке ударными дронами. Тогда один вражеский беспилотник-камикадзе попал в частный дом.

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