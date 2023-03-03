Украинские военные уничтожили вражеский самолет.

Украинские защитники в течение суток нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. В частности, ВСУ уничтожили вражеский самолет и БПЛА.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа "ZALA", - говорится в сообщении.

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Также В Генштабе отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, склад боеприпасов, два склада ГСМ, а также станцию РЭБ врага.

Война в Украине: последние новости

За последние сутки украинские защитники ликвидировали 765 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери РФ в Украине ориентировочно составили 151 тыс. 370 человек.

В ВСУ сообщили, что так называемый "великое наступление" России, которым украинцев пугали всю зиму, начался еще в середине января и фактически сосредоточился на попытках штурмовать Бахмут.

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