Всю зиму украинцев пугали большим наступлением врага, но пока россияне не смогли взять даже Бахмут.

Так называемое "большое наступление" России, которым украинцев пугали всю зиму, началось еще в середине января и фактически сосредоточилось на попытках штурмовать Бахмут. Об этом рассказал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал Виктор Назаров в интервью немецкому изданию Spiegel.

Он отметил, что сегодня Россия располагает довольно ограниченными возможностями, поэтому российские войска атакуют лишь на относительно узком участке фронта – в районе Бахмута.

Назаров подчеркнул, что в рамках этого "большого наступления" оккупантам не удалось добиться даже тактических успехов, которые явно планировались под выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 22 февраля.

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По мнению генерала, такой расклад открывает перспективы для украинского контрнаступления. Назаров полагает, что уже после освобождения оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей откроется возможность для мирных переговоров.

"Россия потеряет сухопутный коридор. Сам Крым тоже окажется под угрозой. Важен и север Луганской области. Контрнаступление там усложнит контроль над оккупированными территориями Донбасса. Война переместится в границы РФ. Россияне пытаются не допустить этого всеми силами", — отметил генерал.

Большое наступление России – что известно

Начиная с декабря, когда Россия смогла заткнуть дыры в своей обороне свежемобилизованным "пушечным мясом", пошли разговоры о грядущем новом большом наступлении оккупантов. Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что Россия может попытаться повторить даже наступление на Киев.

В последующие недели о грядущем большом наступлении РФ уже говорили как о неизбежном факте. Однако в военной разведке Украины полагали, что начать по-настоящему большую кампанию россияне хотят в конце весны – начале лета.

В начале февраля стало понятно, что это самое "большое наступление" России уже фактически началось, но уперлось в украинскую оборону. Глава СНБО Алексей Данилов пояснил, что российское наступление выглядит не так, как все ожидали, но оно всё же началось.

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