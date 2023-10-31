В частности, подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 8 артиллерийских средств.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также было нанесено два удара по зенитно-ракетным комплексам противника и еще один – по вражескому пункту управления.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 ударных БПЛА противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 8 артиллерийских средств, а также район сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники.

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В то же время российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 31 обстрел из реактивных систем залпового огня не только по позициям наших войск, но и по населенным пунктам.

"Сегодня российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-400 по гражданской инфраструктуре. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения", – сообщает Генштаб.

Война в Украине: ситуация на фронте

На юге Украины ситуация остается напряженной, враг несет потери, но продолжает бомбить мирное население. Пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила, что за минувшие сутки ликвидировано 52 оккупанта. Уничтожен вражеский танк, восемь орудий, шесть единиц автобронетехники, два ударных дрона "Ланцет", FPV-дрон и наблюдательный пункт. Также уничтожены катер и лодка захватчиков.

В течение суток противник нанес 10 авиационных ударов с применением 45 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов, где разрушено и повреждено около сорока домов. В результате авиационных ударов и артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, 17 ранены.

В то же время на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои в районе Авдеевки. Враг не оставляет попыток окружить город. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что новая – уже третья – волна наступления на Авдеевку со стороны оккупантов будет мощнее, поскольку россияне делают выводы.

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