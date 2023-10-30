В частности, поражено средство ПВО, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артсредств.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей противника", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Генштабе проинформировали, что за сутки всего враг нанес семь ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 баллистические ракеты Искандер-М. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные БпЛА и две управляемые авиационные ракеты противника.

Потери врага - последние новости

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 860 российских оккупантов, потери вороа приближаются к отметке в 300 тысяч.

Кроме того, были уничтожены 15 танков, 17 ББМ, 14 артсистем и самолет оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: