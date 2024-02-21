3% сказали, что готовы терпеть год, про пол года заявили еще 3%, а 18% - о нескольких месяцах.

Большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 5-10 февраля 2024 года.

Так, 73% опрошенных заверили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. 3% сказали, что готовы терпеть год, про пол года заявили еще 3%, а 18% - о нескольких месяцах.

"При этом с мая 2022 года ситуация не меняется – в мае 2022 года 71% готовы были терпеть столько, сколько нужно будет, в декабре 2023 года – 73%", - отмечают в КМИС.

Опрос проводился методом телефонных интервью. Изучено мнение 1202 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки не превышает 3,2%.

Мнение украинцев об окончании войны

66% украинцев верят, что война завершится возвращением всех территорий. Так, респондентам КМИС были зачитаны пять возможных сценариев: от "сохранения государственности и независимости Украины, пусть даже с вынужденными территориальными потерями" до "переноса боевых действий на территорию РФ".

Согласно полученным результатам, 66% верят, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым. В том числе 14% уверены, что будет не только восстановлена территориальная целостность, а что боевые действия будут вообще перенесены на территорию России.

Но при этом социологи обращают внимание, что по сравнению с маем 2022 года стало чуть меньше тех, кто считает реалистичным сценарий полного восстановления территориальной целостности. Так, в мае 2023 года верили в восстановлении целостности – 71%, из которых о переносе боев на территорию страны-агрессора говорили 10%.

Опрос также продемонстрировал, что украинцы сохраняют оптимизм по вопросу победителя в войне. Так, по состоянию на начало февраля 2024 года 89% украинцев в целом верят в победу Украины, из них 60% безусловно убеждены в этом. В мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были безусловно убеждены в этом.

О том, что одержит победу Россия, сейчас думают 4% (в мае 2022 года таких было 1%).

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