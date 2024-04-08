Украинские защитники видят над собой очень много летательных аппаратов врага.

В ближайшее время российские оккупационные войска могут готовить наступление на Горловском направлении. Там значительно повысилась активность врага в плане аэроразведки.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев. По его словам, украинские защитники находятся "в готовности номер один".

"Мы видим над собой очень много летательных аппаратов, таких как "Орлан". Некоторые аппараты, наверное, не очень целесообразно называть. Это свидетельствует именно о том, что в ближайшее время, враг может готовить наступление. Поэтому мы всю ночь находились на позициях в готовности номер один, и эта готовность до сих пор не снята", – сказал Иевлев.

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Военный добавил, что Силы обороны с помощью аэроразведки пытаются заглянуть как можно глубже в тыл врага, чтобы увидеть скопление техники. Однако сейчас никаких позиционных штурмов и продвижений россиян на Горловском направлении нет.

"Итак, из признаков, предметно то, что враг существенно увеличил присутствие своей аэроразведки над нами. Но никаких позиционных продвижений на этом участке фронта враг не имеет. Позиционных штурмов противник за последние сутки не совершал", – резюмировал Иевлев.

Угроза нового наступления РФ: другие новости

Уже несколько недель идут разговоры о предстоящем наступлении РФ. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно может начаться уже в ближайшие месяцы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что Россия усилит наступательные действия в конце весны – начале лета, прежде всего под Донецком. Он признал, что ситуация на передовой довольно сложная, но отметил, что она под контролем.

Глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также считает, что главной целью летнего наступления РФ может быть Донбасс. Однако, по его словам, все может измениться. Тимочко говорит, что сейчас враг также может рассматривать оккупацию Харьковщины, однако на это у него нет ресурса.

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