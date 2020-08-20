Украинские военные провели масштабные учения на Приазовье (фоторепортаж, видео)

Легенда учений предусматривала, что враг пошел в атаку.

Украинские военнослужащие провели масштабные военные учения на полигоне вблизи Урзуфа на Приазовье.

Об этом сообщает ТСН.

Применяли все, что сейчас запрещено использовать на передовой: авиацию, танки, гаубицы, минометы, снайперские группы. В командовании убеждены: если бы такие учения проводились до 2014 года, "война была бы совсем другой".

Легенда учений предусматривает наступление противника. На минимальной высоте подкрадываются вертолеты - работают вместе МиГ-29 и СУ-27. Для серьезного прорыва уничтожают минные заграждения.

Продлились учения в течение двух часов.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы с провокационной целью.

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Автор: Юрий Годован