Украинские военные провели масштабные учения на Приазовье (фоторепортаж, видео)
21:50, 20 августа 2020Война
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Легенда учений предусматривала, что враг пошел в атаку.
Учения на Донбассе прошли на фоне перемирия / ТСН
Украинские военнослужащие провели масштабные военные учения на полигоне вблизи Урзуфа на Приазовье.
Об этом сообщает ТСН.
Применяли все, что сейчас запрещено использовать на передовой: авиацию, танки, гаубицы, минометы, снайперские группы. В командовании убеждены: если бы такие учения проводились до 2014 года, "война была бы совсем другой".
Легенда учений предусматривает наступление противника. На минимальной высоте подкрадываются вертолеты - работают вместе МиГ-29 и СУ-27. Для серьезного прорыва уничтожают минные заграждения.
Продлились учения в течение двух часов.
На полигоне вблизи Урзуфа военные провели учения с авиацией, артиллерией, танками и снайперами
Перемирие на Донбассе: что известно
- С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы с провокационной целью.
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