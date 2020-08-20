цей матеріал доступний українською

Украинские военные провели масштабные учения на Приазовье (фоторепортаж, видео)

21:50, 20 августа 2020
Война
381 0
Учения на Донбассе прошли на фоне перемирия / ТСН

Об этом сообщает ТСН.

Применяли все, что сейчас запрещено использовать на передовой: авиацию, танки, гаубицы, минометы, снайперские группы. В командовании убеждены: если бы такие учения проводились до 2014 года, "война была бы совсем другой".

Легенда учений предусматривает наступление противника. На минимальной высоте подкрадываются вертолеты - работают вместе МиГ-29 и СУ-27. Для серьезного прорыва уничтожают минные заграждения. 

Продлились учения в течение двух часов.

Перемирие на Донбассе: что известно

  • С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • С начала провозглашенного режима тишины среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
  • Российские оккупанты регулярно осуществляют отдельные неприцельные выстрелы с провокационной целью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter