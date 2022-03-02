Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призывает забирать у российских оккупантов технику.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Есть информация, что враг начинает уставать, пока мы гоняем его по области. За рулем находится один человек. Тем временем командиры, стрелки отдыхают и набираются сил, где-то в тылу. Покажем им, что нельзя без командования ездить по нашей территории. Все, что ездит, это бесплатно нам везут. Забираем!", - отметил он.
Ранее Виталий Ким рассказывал, что на Николаевщине у пьяных водителей будут забирать авто на нужды армии.
Также УНИАН писал, как, по информации местных жителей, под Каховкой украинские ромы украли у российских оккупантов танк.
А другие украинские селяне украли российскую боевую машину и оттащили ее трактором.