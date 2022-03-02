По словам главы Николаевской областной военной администрации, оккупанты устали и за рулем часто один человек, пока другие отдыхают.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призывает забирать у российских оккупантов технику.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Есть информация, что враг начинает уставать, пока мы гоняем его по области. За рулем находится один человек. Тем временем командиры, стрелки отдыхают и набираются сил, где-то в тылу. Покажем им, что нельзя без командования ездить по нашей территории. Все, что ездит, это бесплатно нам везут. Забираем!", - отметил он.

Ранее Виталий Ким рассказывал, что на Николаевщине у пьяных водителей будут забирать авто на нужды армии.

Также УНИАН писал, как, по информации местных жителей, под Каховкой украинские ромы украли у российских оккупантов танк.

А другие украинские селяне украли российскую боевую машину и оттащили ее трактором.

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