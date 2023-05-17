Офицер убежден, что враг прибегнет к масштабному минированию, как сделал это в ранее деоккупированных областях Украины.

Российские захватчики осознают, что Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Крым. Перед тем как покидать украинскую территорию, враг обязательно нашпигует ее минами, как делал до этого на Харьковщине и Херсонщине.

Как отметил в эфире "24 канала" офицер 1-й бригады спецназначения Тарас Березовец, можно не сомневаться в том, что в Крыму есть мины. Враг активно минирует побережье и Перекопский перешеек. Кроме того, еще неизвестно, что оккупанты сделали в заповедных зонах.

"Я убежден, что по мере продвижения украинского наступления, когда будет понятно, что ВСУ приближаются к Перекопскому перешейку, они начнут минировать все, в частности – курортные места", – подчеркнул Березовец.

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По его словам, россияне будут минировать территории, прилегающие к дорогам. В случае блокирования дорог военная техника будет съезжать на обочину. Мины оккупанты будут оставлять даже там, где это, казалось бы, невозможно.

"Ялта, Алушта, Севастополь, Бахчисарай, Коктебель, Феодосия – начнут минировать все. Это их способ обороны, они так воюют всегда. Крым не станет исключением", – отметил военный.

Освобождение Крыма: прогнозы

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что пророссийский контингент выедет из оккупированного Крыма сразу же после захода ВСУ на территорию полуострова. Он напомнил, что аналогичные процессы происходили во время деоккупации других территорий.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что в Крыму, как и где угодно, может повториться "херсонский сценарий". По его словам, полуостров – это одна из территорий, которые трудно обороняются, а все возможности стратегической обороны Крыма обнулит уничтожение Крымского моста.

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