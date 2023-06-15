В частности, ежедневно в среднем по 40-60 тяжелораненых оккупантов из Донетчины везут в госпиталь в Ростовской области РФ.

Российские оккупанты на передовой несут большие потери и ежедневно доставляют в госпитали значительное количество тяжелораненых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"На сегодня активность противника на Бахмутском направлении значительно уменьшилась. Оккупанты ведут оборонительные бои, потому что на большее "вторая армия мира" не способна", - сказал Громов.

В то же время силы обороны Украины севернее и южнее Бахмута освобождают украинскую землю и наносят захватчикам существенные потери.

"По имеющимся данным, в течение последних суток в военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации в населенном пункте Персиановка Ростовской области прибывают в среднем по 40-60 тяжелораненых оккупантов в сутки. Это прежде всего оккупанты 102-го мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии агрессора, которые были перемещены с Марьинского направления", - подчеркнул Громов.

Он сказал, что данный госпиталь переполнен и не хватает квалифицированного медицинского персонала, как хирургов, так и медицинских сестер. Из-за этого показатели летальных случаев среди тяжелораненых являются высокими.

Также бригадный генерал добавил, что одна из рот подразделения "шторм Z" 10-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии численностью 90 наемников, которая в течение последних дней вела штурмовые действия на позиции Сил обороны Украины, понесла безвозвратные потери в 70 человек.

В Генштабе сообщили о панических настроениях среди российских военных

"Среди российских военнослужащих-новобранцев, прибывших на передовую линию фронта, наблюдается паническое настроение из-за разницы между реальным положением дел на фронте, и информацией, которую они получили в российских средствах информации", - сказал Громов.

Кроме того, среди дислоцированных в районе Бахмута оккупантов распространяются разговоры о сознательном причинении себе физического вреда с надеждой отправки в медицинские учреждения и возвращения домой.

"Военнослужащие одного из полков противника высказывают жалобы на то, что каждого второго в приказном порядке пытаются заставить идти в штурмовые подразделения, однако с учетом большого числа отказов в состав штурмовиков удается завербовать ориентировочно до 5 человек из роты", - сказал Громов.

Отдельно он рассказал, что с Купянскоuj направлениz 3-4 июня в военные госпитали захватчиков на оккупированной территории Луганщины доставлены более 200 тяжелораненых солдат противника.

Потери оккупантов - последние данные

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно достигли уже почти 218 тысяч, в том числе 580 оккупантов ликвидированы за минувшие сутки.

В частности, только на Таврическом направлении за сутки уничтожено более четырех рот российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: