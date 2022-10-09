Уже третьи сутки люди лишены возможности нормально приготовить еду.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов отмечает, что в городе обостряется ситуация с питьевой водой.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что Энергодар все еще остается без света и воды. Регулярные обстрелы мешают проводить быстрые аварийно-восстановительные работы.

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"Соответственно, уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане раскладывали костры прямо возле домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками", - рассказал он.

Орлов призвал горожан быть максимально осторожными во время сбора сухих веток для костров, ведь посадки и лесная зона могут быть заминированы оккупантами.

"Сейчас обостряется ситуация с питьевой водой. Особенно у тех горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их. Оккупанты и коллаборанты при "власти" этой проблемой не занимаются, поскольку в основном обеспечили себя генераторами", - говорится в сообщении.

Городской голова подчеркнул, что украинская власть неоднократно пыталась доставить в город гуманитарные грузы с продуктами питания, средствами гигиены и тому подобное.

Готовы организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, которая сейчас крайне необходима. Но уже длительное время все гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий в город не пропускают оккупанты. Со своей стороны они решить эту проблему, очевидно, не способны", - подчеркнул Орлов.

Он также добавил, что информации об организации точек выдачи питьевой воды и горячего питания по микрорайонам города не поступало.

Ситуация в Запорожской области:

4 марта российские оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию и город-спутник Энергодар. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

27 сентября жителям Энергодара оккупанты запретили выезд из города.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

7 октября Орлов сообщил, что в Энергодаре были мощные обстрелы, которые вызвали внезапное отключение электроэнергии, исчезло водоснабжение.

8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

В ночь на 9 октября оккупанты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в многоэтажные дома. Есть многочисленные жертвы.

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